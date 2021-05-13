نتنياهو يجتمع بكبار القادة العسكريين لتقييم الأوضاع في غزة ومدن داخل الخط الأخضر
وكالات
اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الساعات الأخيرة مساء الأربعاء، مع كبار القادة العسكريين الإسرائيليين لتقييم الأوضاع على جبهة غزة والمدن داخل الخط الأخضر، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وكان نتنياهو، قال مساء الأربعاء، إن بلاده رفضت مقترحات لوقف إطلاق النار من أطراف لم يسمها، حسبما ذكرت العربية.
وأعلن نتنياهو مساء الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر لأسبوع على الأقل.
وكان نتنياهو، طلب من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء المصادقة على توسيع العملية العسكرية ضد حركة حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في قطاع غزة على خلفية التصعيد الأمني.
ولقي العشرات حتفهم في أحدث تصعيد للعنف، معظمهم في غزة، مما وضع حماس وإسرائيل على شفا الدخول في حرب شاملة.
وفي حين شنت إسرائيل ضربات جوية على غزة، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسمع دوي صافرات الإنذار وسارع السكان المحليون للاحتماء في الملاجئ.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
-
177440
عدد المتعافين
-
13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
إعلان