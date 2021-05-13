‏نتنياهو يجتمع بكبار القادة العسكريين لتقييم الأوضاع في غزة ومدن داخل الخط الأخضر

12:14 ص الخميس 13 مايو 2021
‏نتنياهو يجتمع بكبار القادة العسكريين لتقييم الأوضاع في غزة ومدن داخل الخط الأخضر

بنيامين نتنياهو

وكالات

‏اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الساعات الأخيرة مساء الأربعاء، مع كبار القادة العسكريين الإسرائيليين لتقييم الأوضاع على جبهة غزة والمدن داخل الخط الأخضر، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان نتنياهو، قال مساء الأربعاء، إن بلاده رفضت مقترحات لوقف إطلاق النار من أطراف لم يسمها، حسبما ذكرت العربية.

وأعلن نتنياهو مساء الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر لأسبوع على الأقل.

وكان نتنياهو، طلب من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء المصادقة على توسيع العملية العسكرية ضد حركة حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في قطاع غزة على خلفية التصعيد الأمني.

ولقي العشرات حتفهم في أحدث تصعيد للعنف، معظمهم في غزة، مما وضع حماس وإسرائيل على شفا الدخول في حرب شاملة.

وفي حين شنت إسرائيل ضربات جوية على غزة، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسمع دوي صافرات الإنذار وسارع السكان المحليون للاحتماء في الملاجئ.

بنيامين نتنياهو كبار القادة العسكريين غزة القدس وقف إطلاق النار

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