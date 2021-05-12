"داخلية" غزة: تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع جراء غارات إسرائيل

08:14 ص الأربعاء 12 مايو 2021
"داخلية" غزة: تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع جراء غارات إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

غزة (د ب أ) –

أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن شن سلسلة من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، عبر صفحته على تويتر عن "قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة".​

الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل فلسطين

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