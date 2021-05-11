بسبب الأحداث في مدينة اللد.. نتنياهو يعقد اجتماعًا مع وزيري الدفاع والأمن الداخلي الإسرائيليين

وكالات

أعلن ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أزه سيعقد اجتماعا بحضور وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة في ضوء أحداث اللد، حسبما ذكرت "العربية".

‏وأضاف نتنياهو، أنه اتفق مع وزير الدفاع على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود فورًا إلى مدينة اللد.

ووقعت اشتباكات دامية وعنيفة في مدينة اللد بالداخل الإسرائيلي، بين فلسطينيين وإسرائيليين، وأخلت سلطات المدينة فندقًا جراء الاشتباكات.