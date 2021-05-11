مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب الأراضى السعودية

12:53 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب الأراضى السعودية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجددت وزارة الخارجية - في بيان اليوم /الاثنين/ - دعم مصر وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.

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Asha
وزارة الخارجية المصرية مليشيا الحوثي السعودية طائرة مُفخخة بدون طيار

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