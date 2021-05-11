جيش الاحتلال يطلق عملية "حارس الأسوار" ويشن غارات جديدة على غزة (فيديو)

12:49 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
جيش الاحتلال يطلق عملية "حارس الأسوار" ويشن غارات جديدة على غزة (فيديو)

أرشيفية

وكالات

‏أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى صباح الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، وشنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت محيط ميناء خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو عبر حسابه على تويتر، لغارات إسرائيلية استهدفت "أهدافًا" في قطاع غزة.

هذا وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى بعد مواجهات أسفرت عن عدد كبير من الإصابات بين صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفاد المركز عبر حسابه على موقع تويتر، أن انسحاب القوات الإسرائيلية جاء بعد تهديد جديد من كتائب القسام، لقوات الاحتلال بانتظار ردًا عنيفًا حال عدم انسحابها من المسجد الأقصى.

وقصفت قوات الاحتلال قطاع غزة، مساء الاثنين، ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية نحو ١٥٠ صاروخًا على القدس ومستوطنات إسرائيلية بغلاف القطاع، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وتوترت الأوضاع مؤخرا في القدس، بعدما أطلقت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وفصائل فلسطينية رشقات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بعد أيام من التصعيد في القدس بين المستوطنين والفلسطينيين.

استشهد 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بغارتين شرق بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء شعب فلسطين في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 70 مواطنا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي القدس عملية عسكرية عملية حارس الأسوار قطاع غزة

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