جيش الاحتلال يطلق عملية "حارس الأسوار" ويشن غارات جديدة على غزة (فيديو)

وكالات

‏أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى صباح الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، وشنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت محيط ميناء خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو عبر حسابه على تويتر، لغارات إسرائيلية استهدفت "أهدافًا" في قطاع غزة.

اللهم سدد ضربات الحقّ لتنصرها على الباطل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

جزء من ضربات #جيش_الدفاع على مواقع #حماس في قطاع #غزة ردًّا على اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها pic.twitter.com/cTgHzsPGN4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2021

هذا وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى بعد مواجهات أسفرت عن عدد كبير من الإصابات بين صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفاد المركز عبر حسابه على موقع تويتر، أن انسحاب القوات الإسرائيلية جاء بعد تهديد جديد من كتائب القسام، لقوات الاحتلال بانتظار ردًا عنيفًا حال عدم انسحابها من المسجد الأقصى.

وقصفت قوات الاحتلال قطاع غزة، مساء الاثنين، ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية نحو ١٥٠ صاروخًا على القدس ومستوطنات إسرائيلية بغلاف القطاع، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وتوترت الأوضاع مؤخرا في القدس، بعدما أطلقت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وفصائل فلسطينية رشقات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بعد أيام من التصعيد في القدس بين المستوطنين والفلسطينيين.

استشهد 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، مساء اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بغارتين شرق بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء شعب فلسطين في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 70 مواطنا.