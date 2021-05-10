فلسطين تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة والقدس

رام الله - (د ب أ)

حملت الرئاسة الفلسطينية مساء الاثنين الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها" في قطاع غزة والقدس.

وأعربت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ( وفا) عن "إدانتها الشديدة للجريمة الإسرائيلية البشعة" التي نفذتها إسرائيل في غزة.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لـ "إيقاف هذه الجرائم بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وإيقاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح".

وقرر الرئيس محمود عباس، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر، واقتصارها على الشعائر الدينية فقط.

وقرر عباس بحسب بيان صدر عنه "تنكيس الأعلام حدادا على أرواح شهداء شعبنا الذين ارتقوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 20 في وقت واصلت إسرائيل شن سلسلة غارات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن من بين القتلى 9 أطفال، مشيرة إلى أن 65 شخصًا أصيبوا بجروح مختلفة.