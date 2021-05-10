ألمانيا: الوضع متفجر في القدس الشرقية

برلين - (د ب أ)

حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من تصعيد الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد وقوع مصادمات عنيفة في القدس.

وفي أعقاب مشاورات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين: "لا يسعنا إلا أن ندعو كل الأطراف إلى التهدئة في ظل هذا الوضع المتفجر بحق".

ورحب ماس بقرار تقييد الوصول إلى الحرم القدسي من أجل تخفيف حدوث المزيد من الاستفزازات.

كان وزير خارجية لوكسمبورج، جان اسلبورن، أعرب في وقت سابق عن تأييده لإصدار رد فعل أوروبي أقوى وقال:" ثمة خوف من أن الإسرائيليين على وشك احتلال القدس الشرقية وطرد الفلسطينيين منها"، وطالب بوضع موضوع "إسرائيل/فلسطين" مرة أخرى على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي مشيرًا إلى أن الفلسطينيين " عليهم التزام أيضًا".

واندلعت التوترات الحالية في الضفة الغربية وفي الجزء الشرقي من القدس الذي يتسم بصبغة عربية منذ بدء شهر رمضان الحالي، ويشعر العديد من الفلسطينيين بالغضب لأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت قطاعات في المدينة القديمة لمنع التجمعات، بالإضافة إلى تهديد السلطات الإسرائيلية بعض العائلات العربية بطردها من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس، وقد وقعت مصادمات خلال العطلات الأسبوعية الماضية أسفرت عن وقوع العديد من المصابين.