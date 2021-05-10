القوات الإسرائيلية تصادر جميع مفاتيح المسجد الأقصى

11:35 ص الإثنين 10 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تصادر جميع مفاتيح المسجد الأقصى

القوات الإسرائيلية

القدس- (د ب أ) :

صادرت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، جميع مفاتيح المسجد الأقصى بالقدس، حسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وقال المركز، عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم، إن "قوات الاحتلال تحاول طرد مدير المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف المتواجدين معه بالمكتب لإخلاء المسجد تماما".

كانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".

القوات الإسرائيلية مفاتيح المسجد الأقصى المسجد الأقصى فلسطين

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