القوات الإسرائيلية تصادر جميع مفاتيح المسجد الأقصى
القدس- (د ب أ) :
صادرت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، جميع مفاتيح المسجد الأقصى بالقدس، حسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وقال المركز، عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم، إن "قوات الاحتلال تحاول طرد مدير المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف المتواجدين معه بالمكتب لإخلاء المسجد تماما".
كانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".
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