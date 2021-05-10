الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 175 إصابة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

11:25 ص الإثنين 10 مايو 2021
الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 175 إصابة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الهلال الأحمر الفلسطيني

القدس- ( د ب أ):

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني التعامل مع 215 إصابة بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن "الاحتلال" الإسرائيلي يمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) اليوم الاثنين، أن هناك أربع اصابات خطيرة جدا، و13 إصابة مباشرة بالعين، وباقي الإصابات متوسطة وطفيفة.

وأشار إلى أنه تم نقل 153 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المختلفة وجارٍ نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".

الهلال الأحمر الفلسطيني القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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