فرنسا تعود للحياة الطبيعية تدريجيا رغم أول إصابة بـ"المتحور الهندي"

باريس- (بي بي سي):

وسط مخاوف الهيئات الطبية في فرنسا من قرارات السلطات إذ لاتزال أعداد الإصابات مرتفعة، أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة تخفيف القيود المفروضة في البلاد.

سيرفع تدريجيا بمقتضاها الحجر الصحي حتى 30 يونيو.

ومن المقرر أن تعود فرنسا إلى الحياة العادية عبر أربع مراحل أهما:

في 3 مايو، سيوضع حد للتصاريح والقيود على التنقل.

في 19مايو، استعادة نموذج الحياة الطبيعية على الطريقة الفرنسية، مع توخي الحذر. إذ ستبدأ المسارح والمطاعم والصالات الرياضية باستقبال روادها.

لكن كل هذه التدابير وجدولها الزمني قد يتغير، إن تفاقم الوضع الصحي بشكل مفاجئ وكبير، وستقيم السلطات الوضع في كل مقاطعة على حدة.

وكانت فرنسا قد اكتشفت هذا الأسبوع أول حالة إصابة بالسلالة الهندية المعروفة بـ"المتغير الهندي" التي ظهرت أيضا في بريطانيا وألمانيا ورومانيا وسويسرا وبلجيكا.