طالبان تنفي حمايتها القوات الأجنبية بأفغانستان: دعاية عارية من الصحة

كابول- (د ب أ):

نفت جماعة طالبان المسلحة، السبت، تقارير أشارت إلى أنها كانت اتفقت على حماية قواعد القوات الأجنبية في أفغانستان من الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة أخرى.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، إن هذه التقارير "دعاية عارية من الصحة".

وكان نعيم يتحدث عن تقارير نشرتها في الأصل وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن الولايات المتحدة وطالبان اتفقتا، في مرفقات سرية لاتفاق جرى توقيعه العام الماضي، على حماية قواعد القواعد الدولية من جماعات مثل داعش.

وقال نعيم عبر تويتر: "الدعاية التي نشرت في بعض المنافذ الإعلامية فيما يتعلق بحماية (مجاهدين الإمارة الإسلامية) لقواعد الغزاة ليس لها أساس وليست حقيقية".

وقال مستشار الأمن الوطني الأفغاني حمدالله مهيب، في مؤتمر صحفي أسبوعي، ليس لدينا علم بمثل هذا الاتفاق.

ووقعت الولايات المتحدة وطالبان الاتفاق المثير للجدل في الدوحة العام الماضي.

وتعهدت الولايات المتحدة بسحب كامل القوات الدولية من أفغانستان بحلول الأول من مايو –وهم مالم يحدث- مقابل ضمانات من طالبان أن التراب الأفغاني لن يستخدم لشن هجمات ضد أمريكا أو حلفائها.

ولم تشن طالبان أي هجمات على القوات الدولية منذ توقيع اتفاق الدوحة، لكنها كثفت هجماتها على المدنيين الأفغان بشكل شبه يومي.