سفينة إنقاذ أوروبية تنقذ 230 مهاجرًا وتستعد لإنزالهم على شواطئ صقلية

روما- (بي بي سي):

قال طاقم سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" إن التحضيرات جارية للبدء في إنزال أكثر من 230 مهاجرًا، كانوا على متنها، على شواطئ جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط، وأن نصف أولئك المهاجرين تقريبًا، هم من الأطفال الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم.

وكان طاقم السفينة قد أنقذ المهاجرين غير القانونيين، عندما واجهتهم مصاعب بعد مغادرة شواطئ ليبيا على زورقين مطاطيين.

ويقول عدد من الناجين، أن المهربين أجبروهم بالضرب على ركوب الزورقين رغم القلق من عدم صلاحيتهما للإبحار.

كما أصدرت منظمة خيرية، تتخذ من مرسيلية مقرا لها، نداء ناشدت فيه أوروبا للتدخل من أجل إنقاذ المهاجرين، عقب غرق 130 مهاجرا قبالة ليبيا في 22 أبريل.

وتمكنت "أوشن فايكينج" من إنقاذ 236 شخصا من 15 جنسية مختلفة علقوا على متن قاربين مطاطيين في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا الغربي.

ورحب مدير عمليات "إس أو إس ميديتيرانيه" فريدريك بينار بمهمة الإنقاذ التي قامت بها سفينة من البحرية الأوروبية، الإيطالية في المياه الدولية قبالة ليبيا. وأضاف "نأمل بأن تؤذن عملية الإنقاذ هذه بازدياد الوعي من جانب الحكومات الأوروبية".

ولقي بحسب منظمة الهجرة الدولية، 453 مهاجرا حتفهم منذ مطلع العام الجاري أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، وتشير "إس أو إس ميديتيرانيه" إلى أنها أنقذت نحو 33 ألف شخص منذ فبراير 2016.