لليوم الثالث.. كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تزيد عن 600

06:55 ص السبت 01 مايو 2021
لليوم الثالث.. كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تزيد عن 600

أرشيفية

سول- (د ب أ):
ظلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 600 إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت حيث تم تسجيل إصابات في أنحاء متفرقة بالبلاد وسط مخاوف من موجة أخرى من الإصابات.

وسجلت كوريا الجنوبية 627 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 593 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 122634 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

وانخفض عدد الإصابات الجديدة من 661 حالة يوم الجمعة و 680 حالة يوم الخميس. وانخفض عدد الإصابات المحلية إلى أقل من 600 حالة لأول مرة منذ 11أبريل.

كما سجلت كوريا الجنوبية ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1831.​

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