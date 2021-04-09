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روسيا: تطوير وتوسيع مهام أنظمة الروبوتات العسكرية في الجيش

11:41 ص الجمعة 09 أبريل 2021
روسيا: تطوير وتوسيع مهام أنظمة الروبوتات العسكرية في الجيش

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بلاده تواصل العمل على تطوير وتوسيع عمل ومهمات خدمة أنظمة الروبوتات العسكرية في الجيش.

وقال شويجو خلال عملية تفقد الإنتاج الصناعي العسكري حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة "إن روسيا تعتزم الاستمرار بتوسيع وتطوير أنظمة الروبوتات في مختلف القطاعات العسكرية الروسية".

وأضاف :"ستكون هناك روبوتات ثقيلة ومخصصة بإزالة الألغام وروبوتات أخرى مخصصة لعمليات الكشف والاستطلاع العسكري فيما يتعلق بالإشاعات والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى روبوتات مخصصة بالغوص تحت الماء وغيره".

يذكر أن شركة "766 UPTK" الروسية تقوم بتطوير هياكل مجنزرة خاصة للروبوتات، تتيح التحكم بالمركبات عن بعد بشكل مضمون، بالإضافة إلى ابتكار روبوتات متحركة بوظائف محددة من القتال إلى الدعم.

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سيرجي شويجو روسيا الروبوتات العسكرية

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