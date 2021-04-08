الرئيس التونسي قيس سعيد يزور مصر بدعوة من الرئيس السيسي
تونس- (د ب أ):
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس عن زيارة للرئيس قيس سعيد إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من يوم غد الجمعة وحتى يوم 11.
وجاء في بيان للرئاسة أن الزيارة تأتي في اطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.
كما تهدف الزيارة وفق البيان إلى "إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".
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