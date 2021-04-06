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السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في أي مساعٍ لإنهاء أزمة سد النهضة

10:54 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في أي مساعٍ لإنهاء أزمة سد النهضة

مجلس الوزراء السعودي

وكالات:

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجددًا مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معًا.

السعودية سد النهضة مصر مجلس الوزراء السعودي مفاوضات سد النهضة

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