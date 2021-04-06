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للأسبوع السادس على التوالي.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا عالميًا

09:34 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
للأسبوع السادس على التوالي.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا عالميًا

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا عالميًا

سويسرا - (أ ش أ)

أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عالميا سجلت ارتفاعا للأسبوع السادس على التوالي.

وتشير البيانات وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي فقط تم تسجيل 4 ملايين حالة إصابة جديدة بالفيروس عالميا، وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا (خاصة الهند) ومنطقة غرب المحيط الهادئ، أكبر زيادات في عدد الحالات.

وشهدت عدد حالات الوفاة المرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 11% عن الأسبوع الذي سبقه، إذ سُجِلَت خلال الأسبوع الماضي 71 ألف حالة وفاة.

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