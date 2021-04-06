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رئيسة تنزانيا الجديدة تعلن عن تحول في السياسة الخاصة بكورونا

09:21 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
رئيسة تنزانيا الجديدة تعلن عن تحول في السياسة الخاصة بكورونا

سامية سولو حسن

دار السلام - (د ب أ)

أعلنت رئيسة تنزانيا الجديدة سامية سولو حسن، أنها ستطلب المشورة العلمية حول كيفية المضي قدما في التعامل مع تفشي وباء فيروس كورونا، وهو تحول في أعقاب المعالجة المثيرة للجدل لأزمة (كوفيد-19) من جانب الرئيس الراحل جون ماجوفولي.

وكان ماجوفولي ينفي وجود (كوفيد-19) في بلاده وأوصى بالصلاة والأعشاب وحمامات البخار للوقاية منه.

وأشارت سولو حسن إلى اعتزامها التعاون دوليًا لمكافحة الوباء قائلة "لا يمكننا عزل أنفسنا" وأن دولة تنزانيا ليست "جزيرة" منعزلة.

ولم تنشر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 58 مليون نسمة أي أرقام عن إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ مايو 2020.

وعلى عكس العديد من الدول الأفريقية الأخرى، حيث كان يتعين على السائحين الأجانب الذين يصلون بالطائرة العام الماضي الخضوع لأول مرة للحجر الصحي لعدة أيام، لم تكن هناك أي قيود على السياح في تنزانيا.

سامية سولو حسن رئيسة تنزانيا فيروس كورونا دار السلام

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