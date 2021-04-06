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للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. السعودية تسجل قفزة كبيرة في أعداد إصابات كورونا

05:59 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. السعودية تسجل قفزة كبيرة في أعداد إصابات كورونا

السعودية تسجل قفزة كبيرة في أعداد إصابات كورونا

الرياض - (د ب أ)

سجلت السعودية اليوم الثلاثاء قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية لأول مرة منذ حوالي 7 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة إلى 394169 حالة مؤكدة، بزيادة 792 إصابة .

وتم تسجيل 467 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 380772 حالة، ما يمثل 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6711 حالات وفاة.

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