مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بشرق بوركينا فاسو
واجادوجو - أ ش أ
قُتل ثلاثة من أفراد الشرطة و5 مدنيين شرق بوركينا فاسو، خلال أحدث هجوم لمسلحين متطرفين.
وقالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، إن وحدات مشتركة من الدرك ومتطوعي حركة (في دي بي) المدنية للدفاع عن البلاد، تعرضوا لهجوم على دوريتهم في تانوالبوغو بإقليم (جورما) من جانب العشرات من المسلحين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية.
وأضافت أن شرطيا آخر وعضوا في الحركة المدنية للمتطوعين المدنيين أصيبا ونقلا إلى المستشفى بالمنطقة، وذلك في الهجوم الذي جاء بعد أن صدت قوات الأمن هجوما آخر في المنطقة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
205732
عدد المصابين
-
156574
عدد المتعافين
-
12210
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان