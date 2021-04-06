مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بشرق بوركينا فاسو

واجادوجو - أ ش أ

قُتل ثلاثة من أفراد الشرطة و5 مدنيين شرق بوركينا فاسو، خلال أحدث هجوم لمسلحين متطرفين.

وقالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، إن وحدات مشتركة من الدرك ومتطوعي حركة (في دي بي) المدنية للدفاع عن البلاد، تعرضوا لهجوم على دوريتهم في تانوالبوغو بإقليم (جورما) من جانب العشرات من المسلحين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية.

وأضافت أن شرطيا آخر وعضوا في الحركة المدنية للمتطوعين المدنيين أصيبا ونقلا إلى المستشفى بالمنطقة، وذلك في الهجوم الذي جاء بعد أن صدت قوات الأمن هجوما آخر في المنطقة.