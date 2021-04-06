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واشنطن: حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا

12:19 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
واشنطن: حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا

لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن 167 مليونًا و187 ألفًا و795 جرعة إجمالية من لقاحات كورونا تم حقنها، بما يعادل 80% من إجمالي الجرعات التي تم تسليمها.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن حوالي 2.1 مليون جرعة إضافية تم حقنها منذ أمس.

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