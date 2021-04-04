جونسون يشيد بتطعيم أكثر من 5 ملايين شخص بجرعة ثانية من لقاح كورونا

لندن - (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتحقيق إنجاز جديد في حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح عتبة الخمسة ملايين.

وقال الخبراء إن الجدل بشأن لقاح أسترازينيكا لا يبدو أنه يؤثر على الحصول عليه في بريطانيا، برغم من علامات التردد على نطاق واسع في أوروبا، حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وقال أحد العلماء البارزين في هذا المجال إن الأدلة تشير بشكل متزايد إلى وجود علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا وعدد من حالات تجلط الدم النادرة.

ورغم ذلك، قالت الهيئات التنظيمية إن مخاطر عدم أخذ اللقاح لا تزال تفوق مخاطر أخذه بكثير.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية حتى الثاني من أبريل أن 2ر5 مليون شخص قد تلقوا جرعة ثانية من اللقاح حتى الآن، فيما حصل 4ر31 مليون على الجرعة الأولى.

وأضاف جونسون: "لقد وصلنا إلى إنجاز آخر في برنامج التطعيم حيث حصل لدينا أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعة الثانية.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعًا.