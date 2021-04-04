أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

جونسون يشيد بتطعيم أكثر من 5 ملايين شخص بجرعة ثانية من لقاح كورونا

12:09 ص الأحد 04 أبريل 2021
جونسون يشيد بتطعيم أكثر من 5 ملايين شخص بجرعة ثانية من لقاح كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتحقيق إنجاز جديد في حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح عتبة الخمسة ملايين.

وقال الخبراء إن الجدل بشأن لقاح أسترازينيكا لا يبدو أنه يؤثر على الحصول عليه في بريطانيا، برغم من علامات التردد على نطاق واسع في أوروبا، حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وقال أحد العلماء البارزين في هذا المجال إن الأدلة تشير بشكل متزايد إلى وجود علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا وعدد من حالات تجلط الدم النادرة.

ورغم ذلك، قالت الهيئات التنظيمية إن مخاطر عدم أخذ اللقاح لا تزال تفوق مخاطر أخذه بكثير.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية حتى الثاني من أبريل أن 2ر5 مليون شخص قد تلقوا جرعة ثانية من اللقاح حتى الآن، فيما حصل 4ر31 مليون على الجرعة الأولى.

وأضاف جونسون: "لقد وصلنا إلى إنجاز آخر في برنامج التطعيم حيث حصل لدينا أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعة الثانية.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعًا.

بوريس جونسون لقاح كورونا لندن فيروس كورونا لقاح أسترازينيكا

الخبر التالى:

إثيوبيا تعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من تيجراي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا