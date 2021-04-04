أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

إثيوبيا تعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من تيجراي

12:18 ص الأحد 04 أبريل 2021
إثيوبيا تعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من تيجراي

إقليم تيجراي

أديس أبابا - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء السبت، أن إريتريا بدأت في سحب قواتها من تيجراي.

وشنت إثيوبيا هجومًا عسكريًا على منطقة تيجراي شمالا في نوفمبر الماضي لتحجيم قوة جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تسود المنطقة وتنتقد الحكومة المركزية.

وسرعان ما تصاعدت الأعمال القتالية في شمال إثيوبيا إلى صراع معقد تشارك فيه إريتريا المجاورة. ولطالما نفت إثيوبيا وجود القوات الإريترية في المنطقة التي يمزقها الصراع.

وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع في أوائل ديسمبر على الرغم من أن كل من الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع والولايات المتحدة تقول إنه لا تزال هناك تقارير عن اشتباكات مستمرة بين الأطراف.

وقالت الحكومة الإثيوبية: "كما تم الإعلان الأسبوع الماضي، بدأت القوات الإريترية التي عبرت الحدود عندما استفزتها جبهة تحرير شعب تيجراي بالإجلاء".

إقليم تيجراي القوات الإريترية إثيوبيا أديس أبابا

الخبر التالى:

قطر تعرب عن تضامنها التام مع الأردن في قراراته لحفظ أمنه
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا