طرابلس وروما تبحثان تسهيل منح التأشيرة الإيطالية لليبيين

طرابلس - روما - (أ ش أ):

بحث السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني والقنصل الذي اقترحته الحكومة الإيطالية في بنغازي كارلو باتوري، تسهيلات إصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين والإجراءات القنصلية.

وأشارت السفارة الليبية - وفقا لبوابة أفريقيا الليبية اليوم /الجمعة/ - إلى أن اللقاء، الذي جرى في روما، يأتي إنفاذا لما اتفق بشأنه بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ووزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، والاستعداد لافتتاح القنصلية الإيطالية ببنغازي.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أكد، في وقت سابق، أن الاهتمام سيبقى موجها على ترسيخ الأوضاع الأمنية على الأرض في ليبيا وعلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وقال دي مايو أمام البرلمان إن إيطاليا أمام حقبة جديدة من العلاقات مع ليبيا، وأعلن عن الموافقة على فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس وإعادة تنشيط المعهد الثقافي الإيطالي.

وأشار إلى أن السفارة الإيطالية في طرابلس بدأت بالفعل عملها وأعيد إفتتاح القنصلية العامة في بنغازي، وتعيين القنصل العام كارلو باتوري على رأسها، إضافة إلى القنصلية الفخرية التي ستفتتح في الجنوب.