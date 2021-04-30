الرئيس الفلسطيني يعلن تأجل الانتخابات التشريعية

12:13 ص الجمعة 30 أبريل 2021
الرئيس الفلسطيني يعلن تأجل الانتخابات التشريعية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نقله التلفزيون اليوم الخميس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس الشرقية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

كان عباس قد رفض في وقت سابق اليوم الخميس إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وقال عباس "أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقها الديمقراطي".

الرئيس الفلسطيني فلسطين الانتخابات التشريعية محمود عباس

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