الرئيس الفلسطيني يعلن تأجل الانتخابات التشريعية

وكالات:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نقله التلفزيون اليوم الخميس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس الشرقية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

كان عباس قد رفض في وقت سابق اليوم الخميس إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وقال عباس "أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقها الديمقراطي".