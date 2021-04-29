رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي "المصالحة الوطنية"
طرابلس- أ ش أ:
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.
كما بحث الجانبان عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود تسييرية للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية.
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