رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي "المصالحة الوطنية"

03:46 م الخميس 29 أبريل 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي "المصالحة الوطنية"

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس- أ ش أ:

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما بحث الجانبان عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود تسييرية للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية.

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Asha
محمد المنفي ليبيا المجلس الرئاسي الليبي الأمم المتحدة

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