فيروس كورونا: "تدفق التضامن" لدعم الهند لمواجهة اجتياح الوباء القاتل

نيودلهي- (بي بي سي):

رحبت الحكومة الهندية بما أسمته "تدفق التضامن" الذي بدأ يصل من جميع أنحاء العالم لمساعدتها في مواجهة انفجار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف مريض حتى الآن.

وصرح وزير الخارجية، هارش فاردان شرينغلا، للصحفيين بأن أكثر من أربعين دولة قد تعهدت بإرسال مواد تحتاجها الهند بشكل عاجل.

وتقول الولايات المتحدة إنها بدأت بإرسال إمدادات تزيد قيمتها على مائة مليون دولار. كما وصلت رحلتان من روسيا تحملان مكثفات الأكسجين وأجهزة التنفس وغيرها من الإمدادات الطبية.

وسجلت الهند أرقاما قياسية في حالات الإصابة والوفيات اليومية الجديدة.

ووجهت الانتقادات الشديدة إلى ولاية البنغال الغربية، بسبب التجمعات الانتخابية الكبيرة التي تشهدها الولاية خلال التحضير للانتخابات التي من المقرر أن تجري خلال الفترة الحالية.