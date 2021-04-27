إيران تطالب بإلغاء جميع العقوبات المفروضة ضدها من فترة ولاية ترامب

11:55 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
إيران تطالب بإلغاء جميع العقوبات المفروضة ضدها من فترة ولاية ترامب

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

طهران - (د ب أ)

نقلت شبكة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية المملوكة للدولة، عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن إيران تصر على رفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المفروضة على اقتصادها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، وليس فحسب العقوبات المدرجة ضمن شروط الاتفاق النووي لعام 2015.

ولا تزال الخلافات بين إيران والولايات المتحدة قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي يجب على واشنطن رفعها عن الاقتصاد الإيراني في إطار الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق التاريخي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

والتقى عراقجي مع ممثلي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على هامش مفاوضات تشارك فيها القوى العالمية في فيينا اليوم الثلاثاء.

وتشير إيران إلى أن المحادثات النووية ما زالت تواجه تحديات كبيرة وصعبة.

عباس عراقجي إيران دونالد ترامب الاتفاق النووي

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