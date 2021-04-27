جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 148 مليون حالة
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفع إلى 148 مليونا و51 ألفا و441 حالة.
وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و124 ألفا و580 حالة.
كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 85 مليونا و722 ألفا و507 أشخاص.
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