جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 148 مليون حالة

07:39 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 148 مليون حالة

إصابات كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفع إلى 148 مليونا و51 ألفا و441 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و124 ألفا و580 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 85 مليونا و722 ألفا و507 أشخاص.

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Asha
إصابات كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فيروس كورونا

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

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