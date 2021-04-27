الرئيس الألماني يشكر المسلمين في بلاده على التزامهم بقواعد كورونا في رمضان

01:50 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
الرئيس الألماني يشكر المسلمين في بلاده على التزامهم بقواعد كورونا في رمضان

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

بون - (د ب أ):

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن شكره للمسلمين في ألمانيا على التزامهم بقواعد كورونا خلال شهر رمضان.

وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء في مكتبه في بون "فيلا هامرشميت": "نحن ممتنون لأن المسلمين يلتزمون بقواعد النظافة المعمول بها".

وخلال مقابلته مع ممثلين عن الخدمات الاجتماعية للنساء المسلمات، أشار شتاينماير إلى أن الالتزام بشهر الصيام في ظل ظروف كورونا يشكل تحديا خاصا، وذلك إلى جانب عدم إمكانية الاحتفاء في مجموعات كبيرة كالمعتاد هذا العام أيضا بالحدث المجتمعي الرائع الذي يتطلع إليها المرء عادة، والمتمثل في عيد الفطر، وقال: "ستفتقدون ذلك... بقلب حزين أقول إنني لا بد أن أطلب مراعاة خيبة الأمل والتخلي حتى في شهر الصوم".

ووجه شتاينماير أيضا شكره للطوائف الدينية الأخرى، التي تضطر جميعا أيضا إلى التعامل مع القيود بطريقتها الخاصة.

فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الألماني شهر رمضان

الخبر التالى:

أوباما يحض العالم على الوقوف بحزم ضد المجلس العسكري في بورما
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس عن إمكانية تطبيق حظر التجوال: حياة المواطن أولوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا