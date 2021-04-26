ردًا على موقف لبنان.. إسرائيل تعتزم المطالبة بضعف مساحة متنازع عليها في البحر المتوسط

تل ابيب - (د ب ا)

تعتزم إسرائيل الرد على المطالب المتزايدة من جانب لبنان بأكثر من ضعف مساحة المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط حاليًا، وفقًا لخريطة حصلت عليها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وبدأت إسرائيل ولبنان مفاوضات بوساطة أمريكية بشأن حدودهما البحرية في شهر أكتوبر الماضي.

وتأمل الدولتان في أن يؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة حيث تضخ إسرائيل بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط ​، لكن لبنان لم يفعل ذلك بعد.

لم يتحدث الوفد اللبناني مباشرة مع الإسرائيليين في المحادثات التي جرت في الناقورة وهي قاعدة للأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وواجه ضغوطًا كبيرة من حزب الله للتخلي عن المفاوضات.

بعد أربع جولات من المحادثات ، توقفت المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي.

واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه سبع مرات، متخذًا "مواقف ترقى إلى الاستفزاز" .وخلال المفاوضات، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر بكثير، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كيلومترًا مربعًا إلى 2300 كيلومتر مربع.

وقبل أسبوعين، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار أن الحكومة وقعت مرسوماً بتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقدر المعروض في المفاوضات، وقال إنه سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة.

يعتمد الخط الإسرائيلي الجديد على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان.

في الأسبوع الماضي، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل عقب لقاء عون، إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان "لديها القدرة على إطلاق فوائد اقتصادية كبيرة للبنان".

وأضاف هيل: "هذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد".

وأعرب المصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية عن أمله في أن تستأنف المحادثات في ظل إدارة بايدن وتكون مثمرة.