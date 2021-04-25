مسؤول أمريكي: هناك انقسام سياسي في قبول تلقي اللقاحات

واشنطن - (د ب أ)

قال رئيس المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة إن الانقسام السياسي الأمريكي حول إمكانية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا يشير إلى أنه "ربما كان هناك الكثير من الاعتراض".

وأوضح مدير المعاهد القومية للصحة فرانسيس كولينز اليوم الاحد على شبكة "إن بي سي": "لقد فعلت بعضا من ذلك، سأحاول التوقف والاستماع إلى ما هي الأسئلة المحددة للجمهور، في الواقع".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" ونشر يوم الأحد أن 82% من الديمقراطيين قد تم تطعيمهم بالفعل أو يعتزمون أن يكونوا كذلك في أقرب وقت ممكن، مقابل 45% من الجمهوريين.

وقال ما يقرب من ربع الجمهوريين إنهم لن يحصلوا على التطعيم، وقال 10% آخرين إنهم لن يفعلوا ذلك إلا إذا لزم الأمر.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اعتُبر هذا التردد بمثابة حاجز أمام الولايات المتحدة لتحقيق مناعة القطيع ضد (كوفيد-19).

وذكر كولينز: "نحن جميعا في هذا (الوضع) معا. ومن الواضح أنه إذا كان يتعين علينا ترك (كوفيد-19) خلفنا، فإننا نحتاج إلى أن يشارك جميع الأمريكيين فى الوصول بنا إلى هذه النقطة".