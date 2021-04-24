السيسي: مصر كانت رائدة في صنع السلام مع إسرائيل والقضية الفلسطينية تحتل الأولوية

برلين - (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت رائدة في صنع السلام مع إسرائيل، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية النقاشات المصرية مع إسرائيل.

وقال السيسي، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "مصر كانت رائدة في صنع السلام مع إسرائيل.. وعندما نلتقي في الاجتماعات الإسرائيلية نقول لهم أن أهم شيء هو القضية الفلسطينية، بعدها يمكن لإسرائيل أن تناقش الأمور الأخرى".

وشدد السيسي على أنه "إذا كانت هناك دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فسيكون ذلك أيضًا ضمانة لأمن المواطنين الإسرائيليين، وليس فقط للفلسطينيين، ولهذا فنحن نعمل أيضا على الدعم للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية حتى تؤدي المحادثات إلى حلول ملموسة".

وكانت دانت مصر، السبت، أعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة مستهدفة الأشقاء الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين..

وأعربت في بيان صحفي صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية "عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان المُعظم".

وأكدت ضرورة تحمل "السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".

يأتي ذلك عقب حوادث توتر بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في شرق القدس منذ بداية شهر رمضان تصاعدت أمس الجمعة عقب مسيرة للمستوطنين ما أدى إلى إصابة نحو 100 فلسطيني بجروح.