سويسرا تعلن عن أول إصابة بـ"كورونا المتحور" في الهند

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يرجع إليها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند.

قال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا في تغريدة: "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا".

وأضاف أنها اكتشفت لدى شخص كان متوقفا في أحد مطارات البلاد.