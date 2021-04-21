الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السودان بعد توقف عامين

04:45 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السودان بعد توقف عامين

الخطوط الجوية القطرية

الدوحة - (د ب أ)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن استئناف رحلاتها الى العاصمة السودانية الخرطوم اعتبارا من 11 مايو القادم ،بعد توقف استمر عامين تقريبا.

وقال بيان صادر عن القطرية ،تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الناقلة الوطنية لدولة قطر ستسير أربع رحلات أسبوعيا إلى الخرطوم مشيرة إلى أنها سوف تزيد من عدد رحلاتها إلى السودان لتصبح رحلة يوميا اعتباراةمن 1 يونيو 2021.

وكانت القطرية قد علقت جميع رحلاتها من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم "مؤقتا ولأسباب تجارية" اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2019 وحتى إشعار آخر وفقا للبيان الذي أصدرته وقتها.

الخطوط الجوية القطرية السودان الخرطوم

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