إصابة 4 أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية

كابول - (د ب أ)

أصيب أربعة أشخاص على الأقل في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها قناة "طلوع" في وقت متأخر اليوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن التفجير الانتحاري وقع شمال المدينة واستهدف قافلة تابعة لوكالة المخابرات الأفغانية.

ولم تؤكد وزارة الداخلية الأفغانية نوع الانفجار أو هدفه.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدا كبيرا للدخان فوق المدينة. وأظهرت بعض الصور مركبة متضررة تابعة لوكالة المخابرات.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ويعد هذا أول انفجار قوي نسبيًا في العاصمة كابول في الأسابيع الأخيرة.

وتتكرر هجمات المتمردين، خاصة من مسلحي طالبان، في أجزاء كثيرة من البلاد وسط عملية سلام تتقدم ببطء.

في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، بعد عدة أشهر من الموعد النهائي في الأول من مايو الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا مع طالبان.

وردًا على ذلك، أعلن المسلحون أنهم لن يشاركوا في مؤتمر السلام الأفغاني رفيع المستوى المقرر عقده في تركيا يوم السبت.

يتوقع الخبراء اندلاع حرب أهلية مدمرة إذا فشلت الأطراف المتحاربة في التوصل إلى اتفاق سياسي قبل الانسحاب الكامل للقوات الدولية.