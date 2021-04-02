أول تصريح من متحدثة البيت الأبيض بعد إغلاق مبنى الكابيتول

وكالات:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنه لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابتول، وذلك بعد إغلاقه بسبب "تهديد خارجي"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأغلقت السلطات الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مبنى الكابيتول الذي يضم داخله الكونجرس، بسبب "تهديد خارجي".

وشهد مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، في يناير الماضي، أعمال شغب من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأعلنت السلطات الأمنية في فبراير الماضي، تقليل الوجود الأمني لعناصر الحرس الوطني في العاصمة بعدما تم استدعائها بسبب "تهديدات خارجية".