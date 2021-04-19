اليابان: من المرجح أن نحصل على جرعات كافية من لقاح فايزر بحلول سبتمبر المقبل

09:00 ص الإثنين 19 أبريل 2021
اليابان: من المرجح أن نحصل على جرعات كافية من لقاح فايزر بحلول سبتمبر المقبل

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا

طوكيو - (د ب ا):

أوضح رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي أنه من المرجح أن تحصل اليابان على جرعات كافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا بحلول سبتمبر المقبل.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن سوجا طلب من الرئيس التنفيذي لفايزر البرت بورلا الاسبوع الماضي الحصول على جرعات إضافية من اللقاح الأسبوع الماضي وذلك خلال زيارته لواشنطن.

وقال سوجا للصحفيين اليوم الاثنين إنه طلب الحصول على جرعات كافية لتطعيم الفئات المستحقة في اليابان بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف سوجا أن بورلا قال إن الشركة سوف تبحث الطلب سريعا.

ولدى سؤاله حول احتمال الاعلان عن حالة الطوارئ في مقاطعة أوساكا، حيث ينتشر الفيروس بصورة كبيرة، أجاب أنه يجرى التعامل مع الوضع بإحساس شديد بالأزمة. وأوضح أن الحكومة الوطنية وحكومة أوساكا يفعلان كل ما في وسعهما لتأمين أسرة في المستشفيات للمصابين بالفيروس.

وأشار سوجا أن المسؤولين مستمرون في العمل معا للتعامل مع الجائحة.​

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