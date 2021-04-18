جنوب إفريقيا توصي برفع الحظر عن لقاح "جونسون آند جونسن"

كيب تاون-(د ب أ):

طلبت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا من الحكومة رفع الحظر عن إعطاء لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، بشرط استيفاء شروط معينة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة في بيان "تشمل تلك الشروط على سبيل المثال، لا الحصر، تعزيز فحص ومراقبة المشاركين، الذين يواجهون خطر تشكيل جلطات دموية".

وكانت جنوب إفريقيا قد أوقفت لقاحات "جونسون آند جونسون" بعد أن دعت هيئات صحية يوم الثلاثاء الماضي إلى وقفها في الولايات المتحدة. ولقاح "جونسون آند جونسون" عنصر رئيسي لخطة التطعيم في جنوب إفريقيا ويستخدم بالفعل لتطعيم موظفي الرعاية الصحية مع عدم وجود تقارير عن آثار جانبية له.

يشار إلى أن الطرح العالمي للقاح جونسون أند جونسون الأمريكي أصبح موضع شك في الوقت الذي كان فيه أكثر من مليار شخص حول العالم ينتظرون اللقاح- الرخيص وسهل النقل ومن جرعة واحدة لتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19.