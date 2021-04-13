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مفوضية حقوق الإنسان تحذر من نزاع شامل في ميانمار أشبه بـ"الحرب السورية"

11:54 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
مفوضية حقوق الإنسان تحذر من نزاع شامل في ميانمار أشبه بـ"الحرب السورية"

أحداث ميانمار

نيويورك - أ ش أ

حذرت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من نزاع شامل في ميانمار أشبه بالحرب السورية.

وقالت المفوضية، في نبأ عاجل أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن هناك جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت في ميانمار.

يذكر أن حصيلة قتلى المظاهرات في ميانمار تجاوزت الـ550 شخصا، كما تم اعتقال نحو 2700 شخص، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عشر حركات سياسية أنها "ستعيد النظر" في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 2015 مع الجيش، بسبب قمع المدنيين.

هذا المحتوى من

جيش ميانمار انقلاب ميانمار الحرب السورية حقوق الإنسان

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