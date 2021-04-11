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الاتحاد الأفريقي ينشر مراقبين للانتخابات الرئاسية في بنين وتشاد

08:15 م الأحد 11 أبريل 2021
الاتحاد الأفريقي ينشر مراقبين للانتخابات الرئاسية في بنين وتشاد

الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكد الاتحاد الافريقي نشر بعثات مراقبة الانتخابات الرئاسية في بنين وتشاد والتي انطلقت اليوم الأحد.

وأوضح الاتحاد الإفريقي - في بيان اليوم - أن بعثة مراقبة انتخابات دولة بنين يرأسها برنارد ماكوزا رئيس وزراء رواندا السابق، فيما يرأس بعثة مراقبة انتخابات تشاد كومي سيلوم كلاسو رئيس الوزراء السابق لتوجو.

وأشار البيان إلى أن من بين المراقبين السفراء المعتمدين لدى الاتحاد الإفريقي ورؤساء هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية الأفريقية بالإضافة إلى مسؤولين في مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأكد البيان أن أهداف هذه البعثات تتمثل في تقديم تقرير دقيق ومحايد عن الانتخابات الرئاسية في بنين وتشاد، ومستوى امتثالها للقواعد الوطنية والإقليمية والقارية والدولية التي تحكم الانتخابات الديمقراطية وصياغة توصيات لتحسين العمليات الانتخابية المستقبلية في هذه البلدان بناءً على النتائج، وتأكيد تضامن الاتحاد الأفريقي ودعمه للعمليات الانتخابية في هذه البلدان من خلال ضمان أن إجراء الانتخابات الرئاسية يسهم في توطيد الحكم الديمقراطي وتحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول الأعضاء.

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الاتحاد الأفريقي بنين تشاد الانتخابات الرئاسية في بنين برنارد ماكوزا

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