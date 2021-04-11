أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وسدير

05:37 م الأحد 11 أبريل 2021
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وسدير

تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية

وكالات

أعلنت السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في مرصدي تمير وحوطة سدير، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة قررت تحري الهلال لشهر رمضان مرة ثانية غدًا بعد تعذر رؤيته اليوم.

هلال شهر رمضان مرصد تمير مرصد سدير شهر رمضان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وسدير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا