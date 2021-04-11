السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وسدير

وكالات

أعلنت السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في مرصدي تمير وحوطة سدير، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة قررت تحري الهلال لشهر رمضان مرة ثانية غدًا بعد تعذر رؤيته اليوم.