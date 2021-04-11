السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وسدير
05:37 م الأحد 11 أبريل 2021
وكالات
أعلنت السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في مرصدي تمير وحوطة سدير، حسبما ذكرت العربية.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة قررت تحري الهلال لشهر رمضان مرة ثانية غدًا بعد تعذر رؤيته اليوم.
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