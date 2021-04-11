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الكويت: 7 مراكز جديدة للتطعيم ضد كورونا

01:34 ص الأحد 11 أبريل 2021
الكويت: 7 مراكز جديدة للتطعيم ضد كورونا

أرشيفية

الكويت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تقديم خدمة تطعيم كورونا عبر سبعة مراكز اضافية جديدة للرعاية الصحية الاولية ابتداء من غد الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في تصريح اوردته وكالة الانباء الكويتية- السبت، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تيسير الوصول لمراكز التطعيم ليصل اجمالي المراكز التي تقدم الخدمة إلى 22 مركزا إلى جانب مركز الكويت للتطعيم.
كما كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عن الاعداد لبدء خدمات الفرق الميدانية المتنقلة عبر تخصيص وحدتين متنقلتين في كل منطقة صحية بهدف تطعيم الموظفين والعاملين بالانشطة التجارية في الجمعيات التعاونية والمساجد وبعض الانشطة التجارية واماكن تقديم الخدمات في المناطق السكنية.
وأشار إلى الانتهاء من الاجراءات التنظيمية لتجهيز ثمانية مراكز للرعاية الصحية الاولية وتخصيصها كمراكز لتطبيق برنامج التطعيم الدوري لطلبة المدارس ليصل اجمالي المراكز التي تقدم هذه الخدمة 16 مركزا.

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Asha
التطعيم ضد كورونا وزارة الصحة الكويتية الكويت فيروس كورونا
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