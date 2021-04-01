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سد النهضة: "اجتماع حاسم" لمدة 3 أيام في الكونغو الديمقراطية

02:47 م الخميس 01 أبريل 2021
سد النهضة: "اجتماع حاسم" لمدة 3 أيام في الكونغو الديمقراطية

سد النهضة

وكالات:

يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا اعتبارًا من السبت المقبل لإجراء محادثات بشأن سد النهضة، وفق ما أعلن مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إنّ الاجتماع الذي يستمر 3 أيام سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، حسبما ذكرت مجلة "جون آفريك".

ووفق المجلة، يُتوقع حضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد المباحثات.

كانت مصر والسودان حضّت في وقت سابق الكونغو الديمقراطية على قيادة الجهود لاستئناف المفاوضات بشأن السد المتنازع عليه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل الى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.

والثلاثاء، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل.

وقال في تعليق على تطورات مفاوضات سد النهضة: "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (...) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

سد النهضة الكونغو الديمقراطية وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان إثيوبيا السودان مصر

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