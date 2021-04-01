صحيفة إسرائيلية: التزام نتنياهو الصمت بعد الانتخابات يقود لانهيار معارضيه

تل أبيب - (د ب أ):

لفت تحليل بصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أنه مثلما كان قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحدث كثيرا خلال حملته الانتخابية استراتيجيا فإن قرار صمته بعد ظهور النتائج يأتي استراتيجيا أيضا.

وأشارت إلى أن نتنياهو فاجأ الكثيرين بالتزامه الصمت شبه التام منذ إجراء الانتخابات في 23 مارس، وكانت هذه الانتخابات هي الرابعة في غضون عامين.

ورأى المحلل جيل هوفمان أنه كما كان قرار نتنياهو الحديث كثيرا خلال الحملة استراتيجيا فكذلك صمته، مضيفا :"كلما قلّ حديث نتنياهو، كلما قل تذكير المعسكر الذي يسعى للإطاحة به بالمهمة الملحة التي عليه القيام بها".

وأضاف المحلل :"وإذا ما كانت هذه هي استراتيجية نتنياهو، فيبدو أنها نجحت بالتأكيد".

وكتب :" بينما يقوم نتنياهو بحساب تحركاته بهدوء للأيام المصيرية المقبلة، يتحدث المعسكر المناهض له كثيرا وينهار من الداخل في أسوأ وقت ممكن" وسط الكثير من الشد والجذب بين قادة مختلف أحزاب المعارضة.

ولم تسفر نتائج الانتخابات الأخيرة، هي الأخرى، عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موال لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين محادثات مع زعماء الأحزاب المختلفة يوم الاثنين المقبل، وأمامه مهلة حتى السابع من أبريل لاتخاذ قرار بشأن تحديد زعيم الحزب الذي سيحصل على الفرصة الأولى لمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم.