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الولايات المتحدة وأستراليا تستعدان لاحتمالية اندلاع صراع في تايوان

08:41 ص الخميس 01 أبريل 2021
الولايات المتحدة وأستراليا تستعدان لاحتمالية اندلاع صراع في تايوان

أرشيفية

سيدني - (د ب أ):
كشف دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى في كانبرا أن الولايات المتحدة وأستراليا تعملان على "مجموعة من التدابير الطارئة" تحسبا لاندلاع نزاع عسكري مع الصين على خلفية سياساتها تجاه تايوان.

وفي تصريحات إذاعية، قال الدبلوماسي الأمريكي مايكل جولدمان إن البلدين "ملتزمان بكونهما حليفين".

ضاف أن البلدين يعملان على جعل "جيوشهما قابلة للعمل المتبادل"، كما يتعاونان في مجال التخطيط الاستراتيجي.

وأضاف جولدمان :"فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، فإنه يغطي مجموعة واسعة من تدابير الطوارئ ... التي من الواضح أن تايوان عنصر مهم فيها".

وقال إن الولايات المتحدة لا تركز فقط على التدخل العسكري المحتمل في تايوان، ولكن أيضا على احتمالات أخرى مثل الهجمات الإلكترونية.

وتتزايد حالة القلق على خلفية مزاعم الصين المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتوتراتها المتصاعدة مع تايوان.

تجدر الإشارة إلى أن تايوان بها حكومة مستقلة ومنتخبة ديمقراطيا، إلا أن بكين تطالب مع ذلك بالسيادة على الجزيرة.

الولايات المتحدة أستراليا تايوان نزاع عسكري

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