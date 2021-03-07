تركيا تسجل 11 ألفًا و770 إصابة جديدة بكورونا
تركيا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة التركية، أمس السبت، تسجيل 11 ألفا و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الإجمالي إلى مليوني و746 ألفا و 158 إصابة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل 60 حالة وفاة، ما يرفع الإجمالي إلى 28 ألفا و 839 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 آلاف و 291 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليوني و616 ألفا و139 شخصا.
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