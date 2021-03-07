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المئات يحتجون ضد إجراءات كورونا في السويد

12:32 ص الأحد 07 مارس 2021
المئات يحتجون ضد إجراءات كورونا في السويد

فيروس كورونا في السويد

ستوكهولم - (د ب أ)

احتج عدة مئات من الأشخاص مساء السبت في ستوكهولم ضد القيود المفروضة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، منتهكين الحد الأقصى لعدد الأشخاص في التجمعات العامة.

ولم يتم التصريح بتنظيم المظاهرة. وأمرت السلطات المتظاهرين بالتفرق بعد وقت قصير من تجمعهم في إحدى الساحات الرئيسية بالعاصمة.

وقالت الشرطة عبر مكبرات الصوت إنه لا يسمح بتجمع أكثر من ثمانية أشخاص أثناء الجائحة.

ونظمت مجموعة تسمى "فريدم سويدن" الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينتقد أنصار المجموعة القيود والمعلومات التي تعلنها السلطات ويشككون فيها.

وذكرت الشرطة في وقت لاحق من السبت أن ستة من ضباط الشرطة أصيبوا على خلفية الاحتجاج، وتم نق أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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