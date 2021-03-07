المئات يحتجون ضد إجراءات كورونا في السويد
ستوكهولم - (د ب أ)
احتج عدة مئات من الأشخاص مساء السبت في ستوكهولم ضد القيود المفروضة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، منتهكين الحد الأقصى لعدد الأشخاص في التجمعات العامة.
ولم يتم التصريح بتنظيم المظاهرة. وأمرت السلطات المتظاهرين بالتفرق بعد وقت قصير من تجمعهم في إحدى الساحات الرئيسية بالعاصمة.
وقالت الشرطة عبر مكبرات الصوت إنه لا يسمح بتجمع أكثر من ثمانية أشخاص أثناء الجائحة.
ونظمت مجموعة تسمى "فريدم سويدن" الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينتقد أنصار المجموعة القيود والمعلومات التي تعلنها السلطات ويشككون فيها.
وذكرت الشرطة في وقت لاحق من السبت أن ستة من ضباط الشرطة أصيبوا على خلفية الاحتجاج، وتم نق أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
الخبر التالى:تركيا تسجل 11 ألفًا و770 إصابة جديدة بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
185922
عدد المصابين
-
143575
عدد المتعافين
-
10954
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
117043688
عدد المصابين
-
92587702
عدد المتعافين
-
2598596
عدد الوفيات
إعلان