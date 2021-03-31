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إغلاق معظم مدارس نيبال مع تفاقم تلوث الهواء

06:09 م الأربعاء 31 مارس 2021
إغلاق معظم مدارس نيبال مع تفاقم تلوث الهواء

نيبال

كاتماندو - (د ب أ)

قال مسؤولون إن معظم المدارس في نيبال ظلت مغلقة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء وسط مخاوف من تلوث الهواء.

وقال ديباك شارما، المتحدث باسم وزارة التعليم، إن ما يقدر بنحو 8 ملايين طالب تضرروا من عمليات الإغلاق على مستوى البلاد، والتي تهدف إلى حماية التلاميذ من الآثار الضارة لتلوث الهواء.

وصرح شارما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء "صدرت تعليمات للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد بوقف الأنشطة التعليمية حتى يوم الجمعة لحماية الطلبة من التلوث".

وازدادت نوعية الهواء السيئة بالفعل سوءا في جميع أنحاء نيبال منذ الأسبوع الماضي، حيث غطى ضباب كثيف عدة أجزاء من البلاد ، بما في ذلك عاصمتها كاتماندو.

وبلغ مؤشر جودة الهواء في وادي كاتماندو الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي 206، أو غير صحي للغاية، وفقًا لمراقبة جودة الهواء بالسفارة الأمريكية.

ويقول الخبراء إن العديد من العوامل بما في ذلك حريق غابات قياسي يمكن أن تكون وراء تدهور جودة الهواء. وحثت السلطات الصحية المواطنين على البقاء في منازلهم وتجنب ممارسة المشي في الصباح.

نيبال تلوث الهواء المدارس في نيبال

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