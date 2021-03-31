ولي عهد الكويت يتلقى رسالة شفوية من نظيره السعودي

السعودية - (أ ش أ)

تلقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، رسالة شفوية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد الكويتي تلقى الرسالة خلال استقباله، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي والوفد المرافق، حيث تم تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.